Nach Spaziergang nicht zurückgekehrt: 79-Jähriger vermisst

Der 79-Jährige verließ am Donnerstag seine Wohnung in der Ennsgasse in der Leopoldstadt, um spazieren zu gehen, kam allerdings nicht mehr zurück. Seine Tochter erstattete am Freitag bei der Polizei Vermisstenanzeige. Der 79-Jährige leidet an Demenz.

Bei seinem Verschwinden trug der Mann eine braune Lederjacke und dunkelblaue Jeans. Er ist 1,65 Meter groß. Hinweise werden an jede Polizeidienststelle erbeten. Am Sonntag suchten Beamte der Diensthundeeinheit nach dem 79-Jährigen, wie seine Tochter der APA berichtete.