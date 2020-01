Nach Taschendiebstahl: Zwei Frauen festgenommen

Bei einer Schwerpunktstreife zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität nahmen Beamte der EGS (Einsatzgruppe Straßenkriminalität) zwei verdächtige Frauen wahr.

Wien. Die beiden (23, 28; beide Stbg. Bulgarien) verübten in Folge in einer Bäckerei in arbeitsteiliger Weise einen Taschendiebstahl an einer 88-jährigen Pensionistin. Es erfolgte die sofortige Festnahme der Tatverdächtigen, sie befinden sich derzeit in Haft.