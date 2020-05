Nach Überfall: Polizei jagt Bubi-Räuber aus U-Bahn

Zwei Teenie-Räuber schlugen an einem Tag gleich zwei Mal zu und erbeuteten teure AirPods.

Wien. Das Duo überfiel bereits am 12. März am helllichten Tag bei der U1-Station Kagran in der Donaustadt binnen weniger Minuten zwei Burschen.

Gegen 13.40 Uhr sprachen die beiden zunächst einen 15-Jährigen an. „Raus mit dem Geld, sonst passiert was Schlimmes“, sagten die Räuber und bedrohten ihr Opfer. Danach stießen sie den Jugendlichen mit dem Ellenbogen. Weil der Bursch kein Geld bei sich hatte, forderten die Täter ihn auf, ihnen seine kabellosen Kopfhörer zu geben. Der 15-Jährige gab dem Duo die begehrten AirPods und lief dann davon.

© LPD Wien / Wiener Linien

Räuber bei Fluchtgefilmt: Hinweise erbeten

Flucht. Nur fünf Minuten später hatten die Burschen ihr nächstes Opfer (14) im Visier. Die Teenies erfassten den 14-Jährigen am Handgelenk, bedrohten ihn und forderten Bargeld. Doch ein Bekannter des Jugendlichen bekam den Überfall mit und schritt sofort ein. Daraufhin ergriffen die beiden Räuber die Flucht. Eine sofort ein­geleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die etwa 16 Jahre alten Täter wurden bei ihrer Flucht von Überwachungskameras der Wiener Linien gefilmt. Die Polizei konnte dadurch die Lichtbilder der beiden sicherstellen. Das Landeskriminalamt Wien bittet unter der Telefonnummer 01 31310 67210 um Hinweise – auch anonym.

Es gilt die Unschuldsvermutung.