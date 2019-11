Nach Vergewaltigung: Shitstorm gegen Opfer

Unfassbar: Ein Opfer wird nach einer Vergewaltigung mit Hasskommentaren bombardiert.

Nicola Z. (Name geändert) soll, wie berichtet, am 15. Oktober in der Wiener City vergewaltigt worden sein.

„Ich wollte gegen 14 Uhr in einem Restaurant zu Mittag essen. Dort verabreichte mir offenbar ein Lokalbesucher K.-o.-Tropfen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern und bin erst gegen 2 Uhr im Spital zu Bewusstsein gekommen“, sagte die dreifache Mutter.

Zwei Zeugen sollen gesehen haben, wie der Mann sie halb nackt aus dem Lokal in sein Auto schleppte und alarmierten die Polizei. Die 38-Jährige wurde offenbar im Fahrzeug mehrfach missbraucht. „Es wurden an meinem ganzen Körper Spermaspuren des ­Lokalgastes sichergestellt“, so die 38-Jährige. Der mutmaßliche Täter bestreitet die Tat.

„Ich habe mich auf Facebook aufgeregt, dass er nur auf freiem Fuß angezeigt ­wurde. Dann begann der Shit-storm gegen mich. Männer beschimpften mich in ihren Kommentaren als ‚Hure‘ und schrieben, dass ich die Vergewaltigung verdient hätte. Solche Nachrichten bekomme ich nun täglich. Ich bin fassungslos. Wie kann man nur so hasserfüllt sein?“, sagt sie. Die Kripo ermittelt in dem Fall, es gilt die Unschuldsvermutung.