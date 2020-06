Nachdem in Großbritannien und in den USA Statuen von Sklavenhändlern und Kolonialisten abgenommen wurden, wurde auch in Wien das Denkmal des ehemaligen Bürgermeisters Karl Lueger beschmiert.

Im Zuge der "Black Lives Matter"-Proteste rund um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd haben Demonstranten in Großbritannien und in den USA Statuen von Sklaventreibern und Kolonialisten beschmiert und gestürzt - darunter auch das Christoph Kolumbus-Denkmal in Richmond. Auch in Wien wurde nun eine Statue Opfer der Bewegung: Demonstranten beschmierten die Dr. Karl Lueger-Statue mit rosa Farbe. Lueger war als Antisemit und Vorbild Hitlers bekannt. Nachdem in Großbritannien und den USA Statuen von Sklavenhändlern und Kolonialisten von Demonstrant*innen oder den Stadtverwaltungen abgenommen wurden, ist in #Wien das Denkmal an den ehem Wiener Bürgermeister und rabiaten Antisemiten Karl Lueger mit roter Farbe beschmiert worden pic.twitter.com/sasfKfaoO4 June 10, 2020