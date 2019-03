Nachbarin über den IS-Terroristen

Wien. Im Zusammenhang mit Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland ist am Montag in Wien ein mutmaßlicher IS-Sympathisant festgenommen worden. Der in Wien wohnhafte 42-jährige Iraker stehe "im dringenden Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch mit.

