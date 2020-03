Nackter 'überfiel' Lokal

Wie ein Berserker schlug ein Flüchtling ein Lokal samt Einrichtung kurz und klein.

Wien. Über die Motivlage, warum der 26-jährige Iraker derart aufgebracht war, dass er in der Nacht auf Dienstag einen Künstler- und Intellektuellentreff in der Märzstraße zu seinem ganz persönlichen Hassobjekt auserkor, ist noch nichts bekannt. Laut Polizeibericht kam es um 0.25 Uhr zu einem unerwarteten scheppernden Knall, als der junge Mann mit bloßem Oberkörper durch das berstende Fenster in das Café stürmte, wo er zunächst auf zwei Lokalgäste losging und sie verletzte. Die Opfer, die wie weitere 15 Gäste und das Personal vor dem Angreifer in Freie flüchteten, erlitten Rissquetschwunden.

© Viyana Manset Haber

Allein im Lokal, nahm der Iraker nun die Bar ins Visier seiner zügellosen Wut – dabei warf er Barhocker durch den Raum, zerstörte die halbe Einrichtung und vernichtete den ganzen Alkohol, ohne ihn allerdings zu trinken. Von den Behörden wurde später nur kommuniziert, dass der „Sachschaden erheblich“ sei. Die Besitzer des Lokals wollten sich gegenüber den Medien nicht äußern. Mit vereinten Kräften der Wega konnte der Tobende schließlich festgenommen werden und wurde zunächst in ärztliche Behandlung gebracht, da er sich durch die Glassplitter beim Sturm auf das Lokal doch schwerer verletzt hatte.