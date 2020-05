Nächste Corona-Demo in Wien

Wie bereits in den vergangenen Wochen versammelten sich in Wien um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Wien. Am Samstagnachmittag versammelten sich etwa 50-70 Personen um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Bereits in den vergangenen Wochen kam es zu unangekündigten Protesten kleinerer Gruppen in der Bundeshauptstadt.

Auch dieses Mal trugen die Teilnehmer weder Gesichtsmasken noch hielten sie den Sicherheitsabstand zueinander ein. Die Demonstranten trafen sich um etwa 15 Uhr und versammelten sich am Donaukanal.

Die Polizei war vor Ort im Einsatz.

