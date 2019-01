Das Opfer der tödlichen Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof war eine 25-jährige Frau. Bei dem an Ort und Stelle Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Zwischen den beiden war es zu einem Streit gekommen, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber der APA am frühen Dienstagmorgen.

In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen sowie die Hintergründe des Streits, waren zunächst noch unklar. Die Tat wurde in der Passsage zwischen U-Bahn und Geschäftsbereich des Bahnhofes verübt. Spurensicherung und Gerichtsmedizin standen noch im Einsatz.

Mehr dazu in Kürze...