Nächster schwerer E-Scooter-Unfall in Wien

Ein Radfahrer, eine Fußgängerin und ein Mann auf einem E-Tretroller sind am Donnerstag bei zwei Unfällen in Wien teils schwer verletzt worden. Der Radfahrer (32) fuhr auf einem Geh-und Radweg am Donaukanal die in gleicher Richtung gehende Passantin (42) an.

Der 32-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß gegen 19.00 Uhr auf Höhe der Nußdorfer Lände in Döbling schwere Verletzungen, u.a. eine Gehirnerschütterung und einen Armbruch. Die 42-Jährige zog sich ebenfalls eine Gehirnerschütterung zu, außerdem schlug sie sich laut Polizeisprecher Paul Eidenberger beim Sturz einen Zahn aus.

Gegen 15.00 Uhr war ein 27-Jähriger im Bereich von Ghegastraße und Heeresmuseumstraße im Bezirk Landstraße offenbar vorschriftswidrig mit einem E-Tretroller unterwegs gewesen. "Laut unbeteiligten Zeugen befuhr er mit dem Elektrofahrzeug zunächst unerlaubter Weise den Gehsteig, danach - so Aussagen - überquerte er am Schutzweg bei rotem Licht der Fußgängerampel die Straße", berichtete Eidenberger. Ein Auto erfasst den Mann, der schwere Verletzungen davontrug, u.a. mehrere Knochenbrüche im Beinbereich.