Nehammer nach Gewalt-Demos: Täter werden ausgeforscht

Vier Tage lang herrschte Ausnahmezustand in Favoriten: Die Regierung leitet Maßnahmen ein.

Vier Tage in Folge kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linken prokurdischen Aktivisten und türkischultranationalistischen Gruppierungen in Favoriten. Die Kosten für die Steuerzahler sind enorm und dürften wohl schon die Millionengrenze überschritten haben. Rund 3.000 Beamte versuchten eine weitere Eskalation zu vermeiden, dazu war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Insgesamt wurden sieben Polizisten in den letzten vier Tagen verletzt.

Regierung leitet Maßnahmen ein

Jetzt ergreift die Regierung eine Reihe von Maßnahmen. Dazu gehören etwa polizeiliches Vorgehen gegen die Hintermänner der Ausschreitungen und verstärkte Polizeipräsenzt. Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) betonten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass es inakzeptabel sei, dass türkische Konflikte in Österreich ausgetragen werden. Der Innenminister kündigte an, dass das Videomaterial derzeit ausgewertet wird und alle Täter ausgeforscht werden.

Gleichzeitig will man auch die Hintermänner der Gewalt-Demos ausfindig machen. "Wir werden uns sehr genau ansehen, wer hinter der Eskalation steckt", so Nehammer. Der Innenminister kündigte auch einen Runden Tisch dazu an. "Nur gemeinsam können wir Sorge tragen, dass es zu keiner Gewalteskalation kommen".

