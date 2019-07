Wien. Der Vorfall ereignete sich um 10 Uhr am Mittwochvormittag. Im SMZ Süd in Wien. Ein 64-jähriger Kardiologe und Oberarzt kommt in den Warteraum, begrüßt einen Patienten. Unvermittelt steht ein 33-jähriger Mann auf, geht auf den Arzt zu und sticht ihm mit einem Messer in den Bauch.

Nach der Bluttat setzt sich der Mann ganz ruhig wieder zurück ins Wartezimmer. Er spricht kein Wort, wartet, bis die Polizei eintrifft, und lässt sich widerstandslos festnehmen. So schildern Zeugen den brutalen Gewaltakt an dem Arzt gegenüber ÖSTERREICH. So berichtet den Hergang auch Michaela Riegler-Keil, Ärztliche Direktorin des Krankenhauses, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Täter und Opfer kannten ­einander, Motiv noch unklar

Der Mediziner erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen im rechten Bauchraum. Unfassbares Glück: Er überlebte wohl nur, weil er seine Leber auf der anderen Seite des Körpers hat. Eine extrem seltene Anomalie. Durch eine Notoperation konnten seine Ärztekollegen ihn stabilisieren. Zufällig geschah der Angriff wohl nicht: Der Tatverdächtige kannte den Arzt bereits. Seit 2011 war er bei ihm in Behandlung. Er wurde vom Opfer auch operiert.

Gerhard Winkler, Ermittler des Landeskriminalamts, geht deshalb von einem persönlichen Motiv aus. Einen Termin beim Arzt hatte der Verdächtige am Mittwoch nicht. „Über den Auslöser der Tat können wir keine konkrete Auskunft geben“, sagte Winkler.

Es werde von einer Tötungsabsicht ausgegangen, so die Kriminalisten. Der Mann, der aus Sierra Leone stammt und als Asylwerber in Wien lebt, war vorher nicht wegen Gewaltdelikten auffällig, hatte zwei Vormerkungen wegen geringfügiger Drogendelikte.

Was wir über den Täter wissen

Der Angreifer soll sich bereits seit 2011 wegen einer Herzerkrankung in Behandlung befunden haben. Polizeilich war der Mann mit berechtigten Asylstatus im Hinblick auf Gewalt nicht auffällig, hatte nur zwei Vormerkungen aufgrund von Drogendelikten.

Kritik. „Diese schreckliche Tat zeigt auf traurige Weise, dass selbst gegen diejenigen Gewalt ausgeübt wird, die sich um das Wohl anderer kümmern“, gab sich KAV-Direktorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb geschockt. Star-Kardiologe Christopher Wolf kritisiert das System: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis es eskaliert“, sagt er im ÖSTERREICH-Interview.

