Nordbahnhallen-Feuer: Immer mehr Gerüchte um Brandlegung

Wien. Die Nordbahnhalle am ehemaligen Frachtenbahnhof liegt mitten in einem Stadtentwicklungsgebiet. Rundherum entsteht ein neuer Stadtteil, wobei die Hälfte der Halle schon zum Abriss abgesegnet war, damit eine Straßenbahnlinie hier verlängert werden kann. In der zweiten Hälfte hatte sich derweil eine Kulturszene gebildet, die über die Zwischennutzung hinaus den Standort gerne behalten hätte. Nun stand die Nordbahnhalle in Flammen. Am Sonntagnachmittag waren dichte schwarze Wolken über der Leopoldstadt zu sehen und rund 100 Feuerwehrleute konnten den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle bringen.

Gerüchte über Brandlegung

Um die Nutzung der Halle gab es zuletzt heftige Debatten. Misstraurisch macht vor allem der Zeitpunkt in dem die Halle in Flammen aufging. Nicht nur der Polizei und der Feuerwehr gibt dieser Brand Rätsel auf, sondern auch der Bürgerinitiative "IG Nordbahnhalle", die sich für den Erhalt der Nordbahnhalle eingesetzt hat. Im September war ein Teil der Halle abgerissen worden, der zweite Teil sollte nach massiven Protesten für ein Jahr weiter genutzt werden. Nun verdichten sich Gerüchte, wonach das Feuer in der Nordbahnhalle gelegt wurde.

Das Dach wurde beim Brand schwer beschädigt, die Struktur der Nordbahnhalle blieb aber bestehen. Mittlerweile wird nach der Brandursache gesucht. Christoph Kleinsasser von der „IG Nordbahnhalle“ hat jedoch bereits einen Verdacht: „Wir würden sehr von Brandstiftung ausgehen“, sagte er.

Wir gehen von Brandstiftung aus, lehnen es aber ab, uns an irgendwelchen Spekulationen zu beteiligen. Wir setzen uns kritisch mit einzelnen Positionen im Kontext des Kampfs um die #Nordbahnhalle auseinander, daraus zu schließen, wir würden irgendwen verdächtigen ist unzulässig. — IG Nordbahnhalle (@IGNordbahnhalle) November 11, 2019

Warum fängt ein Gebäude wie die #Nordbahnhalle an einem Sonntag an, so lichterloh zu brennen? — Max Veulliet (@mveulliet) November 10, 2019

welcher spekulant hat die #nordbahnhalle angezündet — Sobotka googlelt (@SobotkaGooglelt) November 10, 2019





Brandermittlern des LKA Wien ermitteln

Der gestrige Großbrand der Nordbahnhalle wird nun von Brandermittlern des LKA Wien untersucht, um Hergang und Ursache zu klären. Dies ist ein üblicher Vorgang bei Bränden. Aufgrund der stark beeinträchtigten strukturellen Integrität des Gebäudes und der einhergehenden statischen Gefahrenmomente kann das Gebäude derzeit von den Ermittlern nicht betreten werden. Sobald die Sicherheit im Brandobjekt hergestellt ist, werden die Untersuchungen im Inneren des Gebäudes starten.

Die Ursachenerforschung wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dahin werden sich die Gerüchte mit Sicherheit nicht in Luft auflösen.