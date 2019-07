ÖSTERREICH rettet Garten-Juwel im Gemeindebau

Das Drama um den Gemüsegarten für die Kinder des Gemeindebaus in der Weißgerberlände 30-36, das ÖSTERREICH aufdeckte, schaffte es sogar ins Fernsehen - und endet jetzt dank der medialen Berichterstattung mit einem großen Erfolg.

Gemeinschaftsgarten soll jetzt entstehen

Bescheid. Wie berichtet, hatte Gärtnermeister Peter Zisler, der hier in acht Jahren völlig kostenfrei ein Grün-Juwel schuf, in dem alle Kinder des Gemeindebaus nach Herzenslust Paradeiser, Beeren und Co. naschen konnten, nach einer Nachbarschaftsbeschwerde einen Bescheid von Wiener Wohnen erhalten: Bis 15. Juli sollte der Garten verschwinden und der ursprüngliche Zustand des Innenhofes wiederhergestellt werden.

Nach der ÖSTERREICH-Story wurde Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál aktiv und fand gemeinsam mit Wiener Wohnen einen Kompromiss, der das Innenhof-Juwel retten wird.

Die Wohnpartner, das Nachbarschaftsservice von Wiener Wohnen im Gemeindebau, werden mit den Bewohnern vor Ort Kontakt aufnehmen und einen Diskussionsprozess rund um den Garten einleiten.

Gaál will Garteln in den Gemeindebauten fördern

Kompromiss. "Wir wollen einen Garten für alle, die gerne gärtnern wollen -ein Gemeinschaftsgarten mit Hochbeet und Co. soll entstehen. So wollen wir Verständnis bei allen Anrainern. Und damit wird Herrn Zislers Garten - in adaptierter Form - auch nach dem 15. Juli weiter bestehen", so Wiener Wohnen.

Gaál erklärt gegenüber ÖSTERREICH: "Wir wollen Garteln im Gemeindebau fördern."

Josef Galley