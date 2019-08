Öffi-Gast mit Spritze attackiert

Wien. Den absoluten Horror durchlebte eine 77-jährige Wienerin im Stationsbereich der U6 Alser Straße.

Nadel. Die Pensionistin war am Donnerstag um circa 17 Uhr an einer Frau vorbeigegangen, die vor der Station unauffällig auf einer Bank saß. Plötzlich stand die etwa 50 Jahre alte Unbekannte auf und stach mit den Worten „ab jetzt wirst du brav sein“ eine Spritze in das Handgelenk der 77-Jährigen. „Sie hat die Nadel tief hineingestochen“, sagt ein Verwandter des Opfers zu oe24. Gleich nach dem Angriff bat die Seniorin zwei Passanten um Hilfe, die die Polizei riefen. Die scheinbar psychisch kranke Täterin konnte von der Polizei noch am Tatort gestellt werden.

Ungewissheit. Für das Opfer folgen jetzt Wochen der Ungewissheit. Die Dame erhielt im AKH zwar eine prophylaktische Infusion, muss sich jetzt aber regelmäßigen Bluttests unterziehen, weil manche Krankheiten nicht unmittelbar nach der Infektion erkennbar sind. Larissa Eckhardt