Öko-Boom: 1.873 neue E-Autos in Wien

Die Zahl der Neuanmeldungen von E-Autos in Wien hat sich fast verdoppelt.

Wien. Die Elektromobilität in Wien erlebt so etwas wie einen ersten kleinen Boom: Die Zahl der Neuzulassungen hat sich im Vorjahr mit 1.837 im Vergleich zu 2018 ziemlich genau verdoppelt – im Vergleich zu 2015 hat sie sich sogar verfünffacht.

Auch wenn die Zahlen im absoluten Bereich noch niedrig sind – die 1.837 E-Neuanmeldungen entsprechen gerade einmal 2,6 Prozent der Gesamtanmeldungen, ist laut Verkehrsclub Österreich durchaus ein Trend nach oben zu sehen – vor allem bei den Firmen-Neuzulassungen würde man sich von einer Öko-Steuerreform sehr viel versprechen, da die Zahl der neuen Benziner und BMW mit 65.669 noch immer rund 35 Mal so groß ist wie bei den E-Autos.

Innere Stadt ist der Trendsetter bei E-Autos

Spitzenreiter. Die Innere Stadt – mit ihrem hohen Anteil an Firmenzulassungen – ist bundesweit Spitzenreiter. Mit 10,1 Prozent ist der Anteil bei den Neuzulassungen fast vier Mal so hoch wie im Österreich-Schnitt. Hoch ist der Anteil auch in Neubau mit 7,6 Prozent und Mariahilf mit 7,5 Prozent. Schlusslicht ist der Autofahrer-Bezirk Donaustadt mit nur 1,1 Prozent.