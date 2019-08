Offene Fragen nach Todes-Crash mit Polizeiauto

Wien. Schockierende Szenen spielten sich gestern kurz nach 16 Uhr am viel befahrenen Verteilerkreis in Wien-Favoriten ab: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei fuhr mit hoher Geschwindigkeit, Blaulicht und Martinshorn in die hoch frequentierte Verkehrsader nächst der Südosttangente (A 23) ein. Ein schwarzer Jaguar konnte nicht rechtzeitig stoppen und wurde mit voller Wucht von dem Polizeiauto erfasst.

Verheerend. Durch den gewaltigen Aufprall wurden, wie es zuletzt hieß, beide Fahrzeuge in Richtung eines Schutzweges geschleudert, an dessen Ampel eine junge Frau wartete. Die 35-Jährige wurde von einem der beteiligten Unfallautos getroffen. Die alarmierte Rettung war binnen kürzester Zeit mit ­einem Großaufgebot vor Ort und versuchte die Frau wiederzubeleben – leider vergebens. Die Frau starb noch am Unfallort. Die beiden Polizisten wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie viele Personen im Jaguar saßen und ob sie Verletzungen erlitten, ist noch nicht bekannt.

Das Polizei-Auto wurde bei dem Crash schwer beschädigt.

Viele offene Fragen

Offene Fragen. Nach dem Todes-Crash ist das Unfallkommando noch mit den Ermittlungen beschäftigt. Es stellen sich die Fragen, ob das Polizeiauto die Sirene beim Einfahren in den Verteilerkreis eingeschalten hatte und ob das Einsatzauto oder das andere beteiligte Unfallauto die Fußgängerin traf.

Mit diesem Jaguar kollidierte das Polizeiauto.



Stau. Infolge der Totalsperre des Verteilerkreises entstanden in ganz Wien massive Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallermittlungen waren bis weit in den Abend am Verteilerkreis im Gange.