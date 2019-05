Oma will Kinder ihrer IS-Tochter holen

Senada S. versucht, ihre Enkelkinder von Syrien nach Wien zu bringen. Die zwei Kleinkinder (eineinhalb und drei Jahre) befinden sich in einem Camp der kurdischen Anti-IS-Kämpfer in Baghuz in Syrien. Die Mutter dieser zwei Kinder, Sabina S. schloss sich als 15-Jährige 2014 gemeinsam mit ihrer Freundin Samra der Terrormiliz ISIS an. Wie berichtet, haben beide Frauen von ihren ISIS-Männern Kinder bekommen.

Von den jungen Frauen und ihren Terroristen-Männern fehlt derzeit aber jede Spur.

Die Erwachsenen würden bei einem Versuch, nach Österreich zurückzukehren, umgehend festgenommen werden. Vor allem aber will das Innenministerium alles daran setzen, IS-Frauen oder Männer zurück nach Österreich zu lassen.

Kinder alleine haben gute Chancen zurückzukehren

Die zwei Kleinkinder alleine haben aber gute Chancen, mit ihrer Großmutter – sofern die kurdischen Streitkräfte dem zustimmen – nach Wien zurückzukehren. Das Außenamt wollte bereits das Kind einer anderen IS-Frau zurück nach Österreich holen. Heimische Berater dürften aber der Frau abgeraten haben, sich auf diesen „Deal“ einzulassen. Dabei würde es die Kinder retten.

