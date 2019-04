Ostern: Stars und 1,7 Millionen auf Urlaub

20 Prozent der Österreicher, etwa 1,75 Millionen Menschen, machen derzeit Urlaub. „Geschätzt die Hälfte davon im Süden oder auf Skipisten“, erklärt Freizeitforscher Peter Zellmann.

Unsere Regierung bleibt bei ihrer Urlaubsplanung patriotisch. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hat heute noch beruflich in Tirol zu tun, dann verbringt er ein paar Tage mit Freundin Susanne Thier, Kanzleramtsminister Gernot Blümel und dessen Lebensgefährtin Clivia Treidl auf den Pisten im Tiroler Kühtai.

Plus zehn Prozent bei ­Auslandsreisen zu Ostern

FPO-Vizekanzler Heinz-Christian Strache verbrachte ein paar Tage mit Ehefrau Philippa und Sohn Hendrik in Salzburg. Das Osterfest wird daheim im Umland Wiens verbracht. Der blaue Infrastrukturminister Norbert Hofer freut sich auf ein paar Tage im Burgenland und will seinem Hobby, der Fliegerei nachgehen. Auch der Rest der Ministerriege ist seit Karfreitag im Urlaub.

Die Österreicher hingegen zieht es verstärkt ins Ausland. Alleine bei Ruefa gibt es um 10 % mehr Buchungen. Lieblingsdestination ist Spanien. Vor allem die Inseln sind beliebt (trotz Regenwetter, siehe unten). Model Natalie Kreuzmayr ist – gemäß dem Trend – auf Ibiza, wo sie auch als DJane arbeitet. Sängerin Victoria Swarovski entspannt an der Küste von Marbella. Model Larissa Marolt mischt sich unter die US-Promis am Coachella-Festival in Kalifornien.

Übrigens: 351.000 Österreicher machen jetzt ihren großen Jahresurlaub.

Alle weg! Kanzler und Co. im Inland, Prominente am Meer

Bundeskanzler Sebastian Kurz verbringt ein paar Tage auf den Tiroler Skipisten.

Vizekanzler Strache urlaubte mit seiner Philippia und Sohn Hendrik ein paar Tage in Salzburg.

"Dancing Star" Petzner entspannt am Bauernhof in der Steiermark.

FP-Minister Hofer entspannt beim Fliegen im Burgenland.

Topmodel Larissa besucht das Musikfestival Coachella in Kalifornien.

Das Model Kreuzmayr relaxt auf Ibizia, wo sie auch als DJane arbeitet.

Musikerin Swarovski feiert Ostern in Marbella am Strand.