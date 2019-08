Panik durch Riesen-Schlange und Skorpion

Die 31-jährige Yvonne R. wollte es sich ­eigentlich am Dienstag gegen 14.35 Uhr auf dem Balkon ihrer Wohnung in Graz gemütlich machen.

Doch als sie den Balkon betrat, entdeckte sie eine große Schlange. Die Boa con­strictor sonnte sich dort auf dem Gitter. Die Grazerin wählte sofort den Notruf. Der Leiter des Reptiliennotdienstes des steirischen Reptilien- und Amphibienvereins konnte die Schlange schließlich einfangen. Die Boa ist derzeit in der Obhut eines vom Land bestellten Verwahrers. Ein Besitzer konnte von der Polizei noch nicht ausfindig gemacht werden.

Kaiserskorpion

Noch am selben Tag sorgte in Wien-­Ottakring ein weiteres exotisches Tier für Panik. Der Wiener Johannes Z. war mit seinem Neffen auf einem Spielplatz am Richard-Wagner-Platz, als er plötzlich einen Kaiserskorpion am Boden sah. Johannes Z. konnte das Tier noch kurz filmen, ehe es ins Gebüsch flüchtete.

Der Kaiserskorpion ist für den Menschen ungefährlich. Obwohl er nicht giftig ist, kann sein Stich aber schmerzhaft sein, ähnlich einem Bienenstich.