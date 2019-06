Pannen-Koch löst Brand-Alarm in Wien aus

Besorgte Nachbarn setzten am Dienstag einen Notruf bei der Wiener Berufsfeuerwehr ab. Starker Rauch zog gegen 17.30 Uhr aus einem Fenster in dem Wohnhaus in der Laxenburgerstraße in Favoriten. Es bestand Verdacht auf Zimmerbrand.

Schnell rückten die Florianis, sowie die Berufsrettung an und inspizierten die Wohnung. Dort stießen sie dann aber nicht etwa auf einen Brand, sondern auf ein misslungenes Abendessen, erzählte Feuerwehrsprecher Christian Feiler gegenüber oe24.

© Viyana Manset Haber

Der Bewohner hatte gekocht, aber das Essen wohl etwas zu lang am Herd stehen lassen. Das hatte ernsthafte Konsequenzen. Denn die Rauchentwicklung in der Wohnung war derart stark, dass er am Ende sogar mit der Rettung abtransportiert werden musste. Der 41-Jährige, der bereits gesundheitlich vorbelastet war, wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.