'Parksheriff gnadenlos' wütet in Nußdorfer Straße

Rebecca Aggarwal muss fast täglich in der Nussdorfer Straße einen Parkplatz suchen und landet oft in der Ladezone vor dem seit Monaten gesperrten Lagerhaus in der Nussdorfer Straße 44–46. Jetzt hat auch sie einen Abschleppbescheid.

„Täglich kommen um acht Uhr die Parksheriffs zur Geisterladezone. Obwohl jeder sieht, dass das längst keine Ladezone mehr ist, werden – ‚Vurschrift is Vurschrift‘ – jeden Tag mehr als zehn Autos abgeschleppt“, ärgert sich die Wienerin. Gefragt ist in diesem Fall freilich nicht nur der jeweilige Parksheriff, der Fingerspitzengefühl vermissen lässt. Es wäre, so finden immer mehr Geschäftsleute und Anrainer, auch für den Bezirk höchste Zeit, die Geisterladezone aufzulassen.

© zvg