Partygast mitten in Wien halb tot geprügelt

Wien. Ein Passant war am Sonntag um 5 Uhr in der Margaretenstraße in Wien-Margareten auf eine blutüberströmte, am Gehsteig sitzende Frau aufmerksam geworden.

Laut Polizei wurde die 25-Jährige mit „erheblicher Brutalität“ am Kopf und im Gesicht lebensgefährlich verletzt. Das Opfer war noch ansprechbar, machte aber keine Angaben zur Tat oder zum Täter. Das Landeskriminalamt Wien erbat daher Hinweise. Über Hergang und Hintergrund der schweren Körperverletzung lagen den Kriminalisten des LKA, Außenstelle Mitte, bis zum Neujahrstag keine Informationen vor.

Hinweise erbeten. Der nach der Ersten Hilfe durch die Rettung in ein Krankenhaus gebrachten Frau wurden, soweit ersichtlich, keine Wertgegenstände geraubt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-43800 in Verbindung zu setzen.