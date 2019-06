Passagiere 10 Stunden am Airport gefangen

Wien. Drei-Tage-Trip nach Madrid gebucht, einen Tag in Schwechat verplempert. 149 Passagiere waren am Wochenende nicht nur wegen des Wetters heiß auf die Laudamotion. Zehn Stunden mussten sie am Flughafen ausharren, bis ihr Flieger (OS1306) endlich Richtung Süden abhob.

Zunächst wurde der Start von 7.50 auf 14.50 Uhr verschoben, dann saßen die Passagiere im 50 Grad warmen Tunnel fest und dann noch einmal 2 Stunden in der Maschine. Und das bei der Hitze: „Getränke bekamen wir nicht, die mussten wir uns an Bord selbst kaufen“, schimpfte ein Fluggast im Internet.

Gegenüber ÖSTERREICH bestätigte Laudamotion die Verspätung von 9.45 Stunden. „Es tut uns sehr leid. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, heißt es. Schuld sei ein technischer Fehler gewesen. Zudem habe man keine Ersatzmaschine parat gehabt.