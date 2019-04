Passagiere nach Überfall heil in Wien angekommen

Unfassbare Szenen spielten sich am Flughafen von Tirana ab. Am Dienstagnachmittag wurde eine AUA-Machine beim Beladen überfallen worden. Bewaffnete stürmten auf die Bodencrew und erbeuteten einen Geldbetrag in Millionenhöhe. Den genauen Wert der Fracht, die laut albanischen Medien von drei Banken stammen soll, konnte eine AUA-Sprecherin vorerst nicht beziffern. Laut den Medienberichten dürfte es sich aber um eine Beute zwischen zwei und zehn Millionen Euro handeln.

Wie "Aviation24" berichtet, soll ein Bewaffneter bei der Flucht angeschossen worden und verstorben sein. An ihm sollen weitere Waffen, mehrere Magazine und auch eine Granate gefunden worden sein. Laut lokalen Medien verschafften sich die sechsköpfige Bande über einen Notausgang Zutritt zum Flughafengelände.

Bei dem spektakulären Überfall wurden zum Glück keine Crew-Mitglieder und auch keine der 134 Passagiere an Bord verletzt. Auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt. Nach einer intensiven Durchsuchung konnte der Flieger mit drei Stunden Verspätung in Wien landen. Als erste Maßnahme, so die AUA-Sprecherin, wird bis auf weiteres auf dieser Strecke keine Wertfracht mehr befördert.

In Albanien ist ein Überfall auf ein Flugzeug nicht so selten, wie man denken könnte. Im Jahr 2015, 2016 und 2017 kam es jeweils zu einem Coup dieser Art.