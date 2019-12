Opfer ließ weißen Kastenwagen am Tatort zurück.

Wien. Der Überfall auf eine junge Autolenkerin Sonntag früh an der Wiener Stadtgrenze hat auch die darauffolgenden Tage die Polizei beschäftigt. Die Ermittler suchten nach Zeugen, die den Übergriff auf der viel befahrenen Hauptstraße in Penzing mitbekommen haben. Das 23-jährige Opfer wurde mit einem Messer verletzt und ließ ihren Kastenwagen am Tatort zurück.

Gesucht wird ein etwa 30- bis 50-jähriger Mann, 1,80 Meter groß mit braunen kurzen Haaren. Er dürfte österreichischer Staatsbürger sein und war dunkel bekleidet. Der Überfall trug sich am Sonntag von 6.05 bis 6.15 Uhr auf der Höhe Hauptstraße 105 zu. Gegenüber des Tatorts befindet sich die Hausnummer 136.

Die Autolenkerin aus Niederösterreich wurde zunächst von dem Passanten angehalten. Er bedrohte die Frau, ließ sich Geld aushändigen und verletzte sein Opfer mit einem Messer durch Schnitte im Bauch- und Halsbereich. Die 23-Jährige ließ nach dem Überfall ihren weißen Kastenwagen stehen und fuhr im Schock mit dem Zug nach Wien in ein Spital. Dort wurden ihre Wunden genäht.