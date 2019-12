Perversling entblößt sich vor Kindern im Bus

In den sozialen Medien macht das Video eines Perverslings im Bus 66A die Runde.

Wien. Am Freitagabend um etwa 18.30 Uhr kam es zu einem Ekel-Vorfall im 66A-Bus in Wien, Liesing Richtung Reumannplatz. Ein älterer Mann entblößte sich vor zwei Kindern, die die Szene als Beweis und für eine mögliche Anzeige bei der Polizei filmten. Nun macht der Clip im Netz die Runde.

Mutter warnt auf Facebook

"Leute das ist gerade ihm 66A passiert..ein perverser alter Hund zeigt den Kindern..den Penis..bitte teilt es..und warnt eure Kinder..", schreibt die besorgte Mutter einer der beiden Kinder. "Meiner Tochter mit ihra Freundin ist das gerade passiert", postet sie zu dem Video.

Der Mann, in einer grau-grünen Jacke mit Sonnenbrille und einem roten Rucksack in der Hand, begann sich laut Kommentaren bei der Station Pfarrgasse in Richtung der Kinder zu entblößen. Drei Stationen später sind sie schockiert ausgestiegen.

Die Mutter von einen der beiden Betroffenen hat den Vorfall, laut eigenen Aussagen, bereits der Polizei gemeldet.