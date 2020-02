Nach dem Unfall musste eine Person ins Spital gebracht werden.

Wien. Am Freitagabend krachte um etwa 16.50 Uhr ein Pkw in der Koppstraße, im 16. Wiener Gemeindebezirk, in ein parkendes Auto und danach gegen eine Hausmauer. Danach wurde eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für den Verkehrsunfall ist noch nicht bekannt.

