Pkw erfasst Fußgängerin in Wien: Verletzt

Wien. Am Mittwochnachmittag, um knapp vor 14 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall in der Schlachthausgasse im 3. Wiener Gemeindebezirk. Ein Auto erfasste eine 46-jährige Fußgängerin in der Nähe eines Zebrastreifens. Die Frau erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf, Prellungen und Abschürfungen, wie die Berufsrettung gegenüber oe24 bestätigte.

Um 13.59 ging bei der Rettung die Alarmierung ein. Am Unfallort wurde die 46-Jährige notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Spital gebracht. Sie wurde als schwer verletzt geführt, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass innere Verletzungen vorliegen. Zum genauen Unfall-Hergang kann die Rettung noch keine Angaben machen.

Die Polizei kann zum Unfall noch nichts sagen.