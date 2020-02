Am Sonntagnachmittag krachte es in der Lassallestraße.

Wien. Am Sonntagnachmittag erschraken die Passanten als es in der Lassallestraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk plötzlich laut krachte. Um etwa 16 Uhr crashten ein Polizei-Einsatzauto mit einem Pkw. Das schwarze Zivil-Fahrzeug wurde an der vorderen rechten Seite beschädigt. Das Auto der Beamten ist auch an der Fahrzeug-Schnauze schwer in Mitleidenschaft gezogen. Drei Personen (zwei Polizisten und eine Zivilperson) mussten verletzt in Spital gebracht werden.

Ob die Beamten gerade im Einsatz waren, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls ist den Fotos zu entnehmen, dass ein Blaulicht eingeschalten ist. Durch den Aufprall sind im Rückraum des Polizei-Autos die Airbags aufgegangen.

© Viyana Manset Haber

Die Feuerwehr war vor Ort und entfernte die zwei Unfall-Pkws von der Fahrbahn, wie Pressesprecher Lukas Schauer gegenüber oe24 berichtet.