Polizei-Fahndung: Wer kennt diese Männer?

Drei derzeit unbekannte Täter stehen im Verdacht, einen Raub begangen zu haben.

Wien. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit der U4 und stieg bei der Station „Meidlinger Hauptstraße“ aus. Das spätere Opfer ging entlang der Meidlinger Hauptstraße und in weiterer Folge durch einen Durchgang in Richtung Tanbruckgasse. Einer der Tatverdächtigen soll dem Opfer im Bereich des Durchgangs zwei Schläge in den Bereich der Rippen versetzt haben, wodurch der Mann zu Boden stürzte und sein Handy wie auch Bargeld ebenfalls zu Boden fielen. Anschließend wurde der Mann mit einem Taschenmesser bedroht. Die Tatverdächtigen nahmen das Handy, das Bargeld und eine Einkaufstasche des Opfers an sich und flüchteten.

Es konnten Lichtbilder der mutmaßlichen Täter sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe KERSCHBAUM unter der Telefonnummer 01-31310-57210 bzw. 01-31310-57800 erbeten.