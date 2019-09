Polizei erwischt 7 Drogendealer in Wien-Favoriten

Wien. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am Mittwochabend insgesamt sieben Drogendealer in Wien-Favoriten festgenommen. Dabei wurden auch 260 Gramm Heroin, 850 Gramm Cannabis sowie etwas Kokain sichergestellt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

© viyana manset haber

Die Ermittler waren den Männern bereits länger auf der Spur. Sei hielten das Fahrzeug, in dem fünf Dealer waren, gegen 18.30 Uhr in der Alfred-Adler-Straße an. Dabei fanden sie das Heroin, die Männer aus Serbien und Österreich wurden festgenommen. Gleich im Anschluss begaben sich die Beamten zur Wohnung eines der Männer in der Favoritenstraße. Dort wurden bei einer Hausdurchsuchung zwei weitere Männer festgenommen und Cannabis sowie die kleine Menge Kokain sichergestellt. Auch 4.000 Euro in bar wurden konfisziert.