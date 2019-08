Polizei kontrollierte Rotlicht-Lokale in Wien-Liesing

Wien. In der Nacht auf vergangenen Mittwoch hat das Kriminalreferat für den 23. Bezirk in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl mehrere Rotlicht-Lokale und den Straßenstrich in Wien-Liesing kontrolliert. Dabei wurden 58 Organmandate eingehoben - großteils deshalb, weil die Prostituierten ihr Gewerbe nicht angemeldet hatten, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Schwerpunkt-Aktion konzentrierte sich auf das Gebiet um die Brunner Straße. Dabei wurden insgesamt 74 Identitätsfeststellungen vorgenommen.