Polizei rammt Bub (5) an Hand von Mama

Es war Freitag am Nachmittag nahe der Pensionsversicherungsanstalt in der Engerthstraße in der ­Leopoldstadt: Eine Georgierin wechselte nahe der Busstation mit ihrem Kleinen an der Hand auf die andere Straßenseite, als eine Polizeistreife – die auf Einsatz war – des Weges kam und den Buben am Zebrastreifen an einem Bein touchierte. Viele Zeugen blieben stehen, die Aufregung vor Ort war groß. Doch die Verletzung stellte sich dann als halb so schlimm heraus: Der Bub wurde kurz in einem nahen Spital durchgecheckt und konnte danach nach Hause.