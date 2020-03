Polizei rettete 37-Jährige aus Donaukanal

Warum sich die Frau im Wasser befand, ist derzeit unklar.

Wien. Beamte der Bereitschaftseinheit konnten im Rahmen ihres Streifendienstes am 16. März 2020 eine an der Oberfläche des Donaukanals treibende Person wahrnehmen. Verständigte Polizisten der Wasserpolizei rückten in kurzer Zeit mit einem Polizeiboot an und konnten die 37-jährige Frau bergen.

Warum sich die Frau im Wasser befand ist derzeit unklar, sie wurde sofort nach der Bergung von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht laut letztem Informationsstand keine Lebensgefahr.