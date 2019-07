Polizei rettete nackte Frau von Fenster

Wien. Samstag gegen 10.45 Uhr am Mortaraplatz (Brigittenau): Eine Frau öffnet in einem mehrstöckigen Haus das Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock, schreit laut um Hilfe, da sie von ihrem Lebensgefährten mit dem Tod bedroht und gewürgt wurde, und flüchtet in Panik halb nackt auf den Fenstersims.

© Viyana Mnset Haber Hier schreit die Frau um Hilfe.

Drehleiter. Polizisten, die die Hilferufe zufällig hörten, forderten sofort Verstärkung an. Während die 38-Jährige von der Feuerwehr mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht wurde, verschanzte sich ihr Lebensgefährte (51) in der Wohnung und blockierte die Türe mit einer Kette. Sämtliche Versuche der Verhandlungsgruppe der Polizei mit ihm Kontakt aufzunehmen scheiterten. Da unklar war, ob der Mann bewaffnet war, sicherte die Alarmabteilung Wega Umgebung und Stiegenhaus ab.

Aufgebrochen. Die Sondereinheit Cobra stürmte die Wohnung und fand den 51-Jährigen blutüberströmt mit einem Messer im Bauch am Boden liegend vor.

Bewohner wollte sich offenbar selbst richten

Der lebensgefährlich verletzte Bewohner, der sich offenbar das Leben nehmen wollte, wurde von der Berufsrettung ins Spital gebracht. Die Hintergründe sind unklar, der 51-Jährige ist nicht vernehmungsfähig.

Nachbarin: "Eigenartiger Kerl"

„Es hat mit dem Mann nie Probleme gegeben. Er war aber eigenartig, da er in der Nacht Sonnenbrillen auf hatte“, so Nachbarin Marlies (23).

© oe24.TV Nachbarin Marlies über den Täter.