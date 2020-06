Polizei sprengt Corona-Partys: 200 Anzeigen

Bei Schwerpunktaktionen wurden knapp 200 Corona-Sünder angezeigt.

Wien. Aufgrund zahlreicher Anrainerbeschwerden kontrollierte die Wiener Polizei in Zusammenarbeit mit dem Einsatzteam Wien, der Gewerbetechnik und dem Marktamt Lokale in Favoriten, Liesing und Simmering scharf.

Rauchverbot und Regeln zu Corona ignoriert

Favoriten. Am Dienstagabend wurden insgesamt acht Lokale überprüft. Dabei wurden drei Personen aus fremdenrechtlichen Gründen durch die Polizei vorläufig festgenommen. 30 Anzeigen nach der Gewerbeordnung wurden durch den Magistrat gelegt. In vier Betrieben wurde geraucht, und Anzeige nach dem Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz erstattet. „Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und bündeln unsere Kräfte gegen Problembetriebe. Unsere Kontrollen richten sich gegen jene Lokale, die sich nicht an die Regeln halten“, so Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien.

Shisha-Bar. Im Rahmen der gleichen Aktion wurde ein Live-Musik-Event aufgelöst. Die amtsbekannten Betreiber der Shisa-Bar erwarten als Wiederholungstäter hohe Verwaltungsstrafen.

Corona-Party. In der Nacht auf Donnerstag wurde in ­einem Simmeringer Lokal eine Corona-Party gesprengt. Insgesamt wurden 160 Anzeigen gemäß der Coronamaßnahmen, drei Anzeigen nach der Gewerbeordnung, eine Anzeige nach dem Nichtrauchergesetz und drei sonstige Verwaltungsanzeigen gelegt.