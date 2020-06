Polizei sucht Opfer dieser mutmaßlichen Trickdiebin

Die bisher ermittelte Schadenssumme befindet sich im unteren 6-stelligen Eurobereich.

Eine 49-jährige österreichische Staatsbürgerin und ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger stehen im Verdacht, im Zeitraum von August 2019 bis Mai 2020 Trickdiebstähle bzw. Trickbetrugshandlungen begangen zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Dabei gaben sich die beiden laut Opferaussagen als Arzt bzw. Krankenschwester einer Versicherungsanstalt aus und versprachen ihnen das Vorrücken in eine höhere Pflegestufe und daher eine Nachzahlung in bar von € 250,-. Der männliche Tatverdächtige habe weiters angegeben, nur eine € 500,- Banknote bei sich zu haben und die Opfer gebeten, ihm € 250,- herauszugeben, was zumeist auch gemacht wurde. In weiterer Folge habe einer der beiden noch oberflächliche Untersuchungen an den betagten Personen durchgeführt, während der andere die Wohnung nach weiteren Wertgegenständen durchsuchte. Erbeutet wurden neben dem Bargeld, Schmuck und Sparbücher. Die bisher ermittelte Schadenssumme befindet sich im unteren 6-stelligen Eurobereich.

© LPD Wien

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die mediale Veröffentlichung der Lichtbilder der 49-jährigen Tatverdächtigen, um weitere Opfer auszuforschen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, Gruppe POPERNITSCH, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.