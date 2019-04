Beamte der Polizeiinspektion Purkytgasse wurden am Dienstag auf einen aggressiven Mann in der Pfarrgasse in Wien-Liesing aufmerksam. Der 59-Jährige attackierte die Polizisten, um sich einer Kontrolle entziehen zu können. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Der österreichische Staatsbürger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.