Polizeihund "erschnüffelte" in Wien Einbrecher: Festnahme

37-Jähriger hatte sich auf verwachsendem Grundstück versteckt. Diensthündin Ellie spürte ihn auf.

Wien. Polizeihund "Elli" hat am Freitagabend in Wien-Hernals einen Einbrecher "erschnüffelt". Dieser war zuvor in eine Wohnung in der Halirschgasse eingedrungen und dann auf ein 3.000 Quadratmeter großes, stark verwachsenes Grundstück geflüchtet. Drei Diensthunde machten sich auf die Suche. "Elli" fand gegen 23.20 Uhr den 37-Jährigen Letten in einer Ecke flach am Boden liegend. Er wurde festgenommen.