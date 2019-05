Polizist am Praterstern in die Hand gebissen

Nach einem Getümmel am Wiener Praterstern hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein 36-Jähriger nicht mehr beruhigen lassen. Der Rumäne wehrte sich gegen die schließlich ausgesprochene Festnahme und biss einen Beamten in die Hand, berichtete die Polizei.

15 Personen waren einander gegen 1.30 Uhr in die Haare geraten. Die Polizei ließ sie daraufhin in einer Reihe entlang einer Wand Aufstellung nehmen. Der Rumäne kam den Anweisungen jedoch nicht nach, verhielt sich aggressiv wehrte sich heftig gegen den Beamten. Dieser kam jedoch glimpflich davon: Durch den Biss wurde lediglich der Handschuh beschädigt.