Polizist in Oberschenkel gebissen

Ein 20-Jähriger biss einen Beamten dabei in den Oberschenkel, alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Wien. Aufgrund eines Streites zwischen mehreren Personen wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering in die Geiselbergstraße gerufen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Beim Versuch den Streit rund um eine Trennung zu schlichten, attackierten zwei beteiligte Männer und eine Frau (allesamt österreichische Staatsbürger) auch die Polizisten. Ein 20-Jähriger biss einen Beamten dabei in den Oberschenkel, alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.