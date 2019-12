Weil sie ihren Nachbarn bereits seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hatte, verständigte eine Frau die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden den 79-Jährigen am Boden vor einer offenen Balkontür liegend vor.

Polizisten retten 79-Jährigem am Christtag das Leben

