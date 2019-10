Porno-Star posiert mitten in Wiener City

Wien. Kürzlich zog eine leicht bekleidete junge Frau in der Wiener Innenstadt die Blicke auf sich. Die 30-Jährige zog für ein Erotik-Shooting vor romantischer Kulisse auf der Ringstraße blank. Was die meisten Passanten wohl nicht wussten, ist, dass es sich bei der Dame um den weltberühmten Pornostar Little Caprice handelt.

Porno-Export. Die gebürtige Tschechin und ihr österreichischer Ehemann Marcello Bravo sind mit ihrer eigenen Produktionsfirma "Little Caprice Dreams" weltweit berühmt.

Vor etwa zwei Wochen ließ der Porno-Star Little Caprice schließlich in Wien ihre Hüllen fallen.

