Posse um Verteilaktion von DAÖ-Partei-Manager

DAÖ-Gemeinderat Kops und Parteimanager Rumpold verteilten Lunchpakete.

Landstraße. Für unfreiwillige Komik in Zeiten von Corona sorgt HC Straches DAÖ. Weil Gemeinderat Dietrich Kops mit Parteimanager Gernot Rumpold in Erdberg Anrainer in ein Vereinslokal einluden, um an sie Lunchpakete zu verteilen, gibt es Zoff.

Einige Facebook-User wollen sie sogar „unter Quarantäne stellen, weil sie völlig verantwortungslos Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen aufforderten, mit ihnen engen Kontakt hatten und es dabei weder Sicherheitsabstände noch Schutzmaßnahmen gegeben hat“. Für Rumpold war die Aktion nur „ein Zeichen der Solidarität“.