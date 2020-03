Prater dicht: 1.200 Angestellte verlieren ihre Jobs

Versammlungsverbot wegen Corona fix, Verwaltungsstrafen drohen.

Etliche Wiener haben -ungeachtet der sich weiter ausbreitenden Infektionen mit dem Coronavirus und der Appelle, die Wohnung nur mehr in Notfällen zu verlassen - den sonnigen Sonntagnachmittag im Freien genossen. Der Stadtpark und der Prater waren recht gut besucht. Die Stadt Wien hatte in den vergangenen Tagen einen enormen Rückgang an Touristen verzeichnet.

Schließung. Der beliebte Wurstelprater jedoch musste die Sicherheitsvorkehrungen einhalten und sich dem Erlass der Regierung beugen: Er hat den gesamten Betrieb eingestellt. Kein Fahrgeschäft ist mehr in Gang, selbst das Wahrzeichen, das symbolträchtige R iesenrad, steht auf unbestimmte Zeit still.

Jobs verloren. Die 1.200 Vollzeitbeschäftigten müssen ihre Arbeit temporär niederlegen, stehen jetzt ohne Jobs da. Eine Schließung gab es in der über 200 Jahre alten Prater-Geschichte noch nie.

Ab heute gilt auch das Versammlungsverbot und Verwaltungsstrafen drohen laut Kanzleramt bis zu 2.180 Euro, im Falle des Negierens von Betretungsverboten (et wa Spielplätzen) bis zu 3.600 Euro.