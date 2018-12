Der Fall schockierte am 12. Mai 2018 das ganze Land. Eingepackt in mehrere Taschen entdeckte ein Mitarbeiter der Müllentsorgung im Dittes-Hof in Wien die Leiche der kleinen Hadishat (7). Die 7-Jährige war am Vortag als vermisst gemeldet worden. Der halbe Gemeindebau hatte nach ihr gesucht. Zwei Tage später forschte die Polizei Robert K. (16) aus, der das Opfer mit einem Messer getötet haben soll. Der 16-Jährige ist geständig („Ich war wütend, sie war zur falschen Zeit am falschen Ort“).

Gericht wird zur Festung

Heute wäre Hadi­shat acht Jahre alt geworden. Für den Prozess wird das Landesgericht für Strafsachen Wien zur Festung. Neben der versammelten Justizwache sind auch WEGA, Hundeführer und weitere Einheiten vor Ort, heißt es von Seiten der Wiener Polizei. „Es gibt Hinweise, die uns veranlassen, erhöhte Maßnahmen zu ergreifen“, sagt Gerichtssprecherin Christina Salzborn zu ÖSTERREICH.

Opfer und Beschuldigter stammen aus Tschetschenien, die Familien kannten einander, lebten im selben Gemeindebau. Im Laufe der Ermittlungen tauchte ein Video auf, in dem ferne Verwandte des Opfers Blutrache schworen.

"Wir werden nichts tun"

„Keiner von uns wird etwas tun. Meine Verwandten und ich überlassen es der Justiz. Wir sind doch nicht blöd und gefährden seinetwegen unsere Existenz hier. Ich hoffe, dass die Leute endlich aufhören, schlecht über meine Familie zu reden“, sagt aber Hadishats Cousine Kheda zu ÖSTERREICH.

Gutachter-Ping-Pong

Gerichtspsychiater Peter Hofmann attestierte Robert K. Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Ein zweites Gutachten des Psychiaters Werner Gerstl kam zum Schluss, dass K. seit Kindesalter schizophren ist und daher zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war (s. unten). Es gilt die Unschuldsvermutung.L. Eckhardt