Puff-Dieb muss jetzt WCs putzen

Wien. Auf dem Video­material von 69 Kameras ist der Dilettanten-Coup eines glatzköpfigen Bademantel-Trägers gut dokumentiert. Der Puff-Gast hatte sich am 30. Dezember in den VIP-Bereich des Funpalasts geschlichen. Er ließ den Rucksack eines Mitarbeiters des ATV-Kamerateams mitgehen, das mit Dreharbeiten für eine Doku beschäftigt war.

Reingewaschen. Bordell-Chef Christoph Lielacher machte dem Gelegenheitsdieb über die Medien ein Angebot: Entweder er retourniert alles, oder die Überwachungsbilder gehen zur Polizei. Tags drauf rief der Österreicher im Puff an. „Er war am Telefon um Schadensbegrenzung absolut bemüht“, weiß Rotlicht-Sprecher Peter Laskaris. Damit ist die Sache aber noch nicht bereinigt. „Wer stiehlt, muss in der Kirche Buße tun. Umgelegt aufs Rotlicht bedeutet das, dass der sich beim Putzen der WCs wieder reinwaschen kann“, so Laskaris.

(lae)