Radfahrer crasht mit Bim: 27-Jähriger verletzt

Wien. Am Montagmorgen gegen 9 Uhr krachten ein Radfahrer und eine Straßenbahn auf der Wiedner Hauptstraße zusammen. Dabei zog sich der 27-jährige Radler Prellungen und den Verdacht auf einen Oberschenkel-Bruch zu.

Der Radfahrer wurde zunächst von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, bevor er in den Schockraum ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

So ist der Unfall passiert

Der Radfahrer war in die Bim reingerutscht. Zuvor habe er ein paar Autos überholt und sei dann auf die Sperrfläche – also die für die Straßenbahn reservierte Fahrbahn – gekommen, heißt es seitens der Wiener Linien. Danach sei der Biker in die Gleise geraten und sei in die Bim gerutscht.

Der Straßenbahnfahrer versuchte noch zu bremsen, doch das war nicht mehr möglich. Der Bim-Fahrer steht ebenfalls unter Schock und wird von seinen Kollegen betreut.

Wegen des Verkehrs-Unfalles im Bereich Wiedner Hauptstraße 56 waren die Linien 1, 62 in Fahrtrichtung Matzleinsdorfer Platz an der Weiterfahrt gehindert.

Nach einer Fahrtbehinderung kommt es auf den Linien 1, 62, WLB zu unterschiedlichen Intervallen. #wlvi — Wiener Linien (@wienerlinien) 24. Juni 2019

Die Störung dauerte bis etwa 9.30 Uhr.