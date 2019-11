Die maskierten Verdächtigen hatten den 48-jährigen Mitarbeiter bedroht und Bargeld verlangt.

Wien. Bei einem Raubüberfall auf ein Secondhand-Geschäft in der Frömmlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Dienstag ein Mann von den Tätern mit einem Messer attackiert und an der Hand verletzt worden. Die maskierten Verdächtigen hatten den 48-jährigen Mitarbeiter bedroht und Bargeld verlangt. Danach flüchteten sie mit der Beute, berichtete die Polizei.